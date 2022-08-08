شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة مصر المقاصة، ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة التى يتطلع للفوز بها للحفاظ على لقبه كبطل للدوري. موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدوري ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مصر المقاصة فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والمقاصة انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك ومصر المقاصة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله إمام عاشور بالجولة 13 للمسابقة، وأضاع زيزو ركلة جزاء خلال المباراة التى تعرض فيها أشرف بن شرقى للطرد. غيابات الزمالك أمام المقاصةويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و مصر المقاصة تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومصر المقاصة غداً الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.