شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عماد النحاس يرحل عن الاتحاد السكندري رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رحيل المدرب عماد النحاس وجهازه الفني.

عماد النحاس يرحل عن الاتحاد السكندري رسميًا



وجاء هذا البيان في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد خسارة فريق الكرة بثلاثة أهداف دون مقابل على يد الأهلي في إطار الجولة الـ29 بمسابقة دوري We المصري.



وتولى عماد النحاس قيادة الاتحاد السكندري منتصف الموسم الحالي بعد رحيل حسام حسن.وجاء بيان نادي الاتحاد السكندري كالتالي:تقدم عماد النحاس باعتذار عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري وكذلك جهازه المعاون عقب مباراة اليوم التي انتهت لصالح الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل ووافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون.ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المباراة القادمة ضد الإسماعيلي والمقرر لها الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال الـ24 ساعة القادمة.ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر في جدول دوري We المصري برصيد 33 نقطة.



وأعرب عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن حزنه بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن كرة القدم ليست فنيات فقط، ونفتقد الشخصية في النادي وكذلك شخصية اللاعبين.

قال خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا نقص في كل المراكز، وحاولت أعتذر عن المهمة الأسبوع الماضي، ولكن الوقت كان صعبا مثلما هو صعب حاليا، ولا أدرى من أين جاء اللاعبون بهذا الهدوء، وكان من الممكن حسم الاستمرار في الدوري الممتاز مبكرا بدلا من تصعيب الأمور على أنفسنا".

وأضاف: "من المستحيل أن يكون الأمر فنيا وهناك حالات غريبة، ونحتاج من 5 مباريات 3 نقاط حتى نستطيع الاستمرار في الدوري".

وتابع: "معنا لاعبون لا تقدّر أن خلفها جمهور كبير وأنها في ناد كبير، ولا أحب الحديث عن لاعبينا وسأحاول أن أؤمن مركزي في الدوري وأكسب النقاط التي تضمن لي البقاء".

واستطرد: " لدي كلام كثير لكن لي تحفظات حاليا أن أتحدث عنها ولو النادي له رغبة ان ارحل كل الاحترام والتقدير لهم نحن نبذل أقصى شيء لدينا وعندما هتف لنا الجمهور حاولت اعتذر لهم".

واختتم: "لو موقفي غير صعب في الدوري كنت لعبت بالشباب لكن وضعنا صعب جدا لا يسمح بذلك".

تقدم عماد النحاس باعتذار عن الاستمرار فى مهام عمله كمدير فنى لنادى الاتحاد السكندرى وكذلك جهازه المعاون عقب الهزيمة اليوم أمام الأهلي.

وكان الاتحاد السكندري تحت قيادة عماد النحاس لخسارة ثقيلة أمام نظيره الأهلي بالمباراة التي التى انتهت لصالح النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ووافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون.

ويقيم حاليًا مجلس إدارة النادى عدة اجتماعات لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذى سيقود الفريق خلال الفترة القادمة.

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراته القادمة في الدوري والتي ستكون أمام النادى الاسماعيلى والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 باستاد الإسماعيلية، حيث سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر، ليستعيد الأهلي نغمة الانتصارات في الظهور الأول للاعبين الناشئين بعد قرار مجلس الإدارة استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابات.