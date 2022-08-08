شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملخص الكامل لمباراة برشلونة ضد بوماس المكسيكي في كأس خوان جامبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجح نادي برشلونة في الفوز بلقب كأس خوان جامبر الودي بعد الفوز على منافسه بوماس أونام المكسيكي بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

الملخص الكامل لمباراة برشلونة ضد بوماس المكسيكي في كأس خوان جامبر

سجل أهداف اللقاء كل من روبرت ليفاندوفسكي، بيدري (هدفين)، عثمان ديمبيلي، أوباميانج، وفرينكي دي يونج في الدقائق 3، 5، 10، 19، 49، و84 على التوالي.

كأس جوان جامبر هى مسابقة ودية ينظمها نادي برشلونة الإسباني، والتي تختار أحد الفرق الدولية المتنافسة على البطولة الودية، وأطلق على الكأس اسم جوان جامبر فى إشارة إلى مؤسس نادي برشلونة الذى زار المدينة الكتالونية عام 1899 وأعجب بها وقرر إنشاء فريق كرة قدم هناك.

وتواجد داني ألفيس مع وفد فريقه الجديد بوماس أونام بمدينة برشلونة لخوض كأس جوان جامبر أمام الفريق الكتالوني، حيث يأمل أن يودع جماهير كامب نو، بعدما أنهى ألفيس مغامرته الثانية بقميص البارسا في يونيو الماضي.

وتتضمن بعثة بوماس الموجودة ببرشلونة 23 لاعبا، من بينهم الأرجنتينيون إدواردو سالفيو، جوستافو ديل بريتي، نيكولاس فريري وخوان دينينو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: "تير تشيجن، أراوخو، سيرجيو، عثمان ديمبيلي، بيدري، سيرجي روبيرتو، ليفاندوفسكي، رافينيا، إيريك، بالدي، جافي".



منحت اللجنة المنظمة النجم البولندي روبرت ليفاندسكي جائزة أفضل لاعب في مباراة برشلونة ضد بوماس أونام المكسيكي في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 التي أقيمت بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

سجل أهداف اللقاء كل من روبرت ليفاندوفسكي، بيدري (هدفين)، عثمان ديمبيلي، أوباميانج، وفرينكي دي يونج في الدقائق 3، 5، 10، 19، 49، و84 على التوالي.



كأس جوان جامبر هى مسابقة ودية ينظمها نادي برشلونة الإسباني، والتي تختار أحد الفرق الدولية المتنافسة على البطولة الودية، وأطلق على الكأس اسم جوان جامبر فى إشارة إلى مؤسس نادي برشلونة الذى زار المدينة الكتالونية عام 1899 وأعجب بها وقرر إنشاء فريق كرة قدم هناك.

وتواجد داني ألفيس مع وفد فريقه الجديد بوماس أونام بمدينة برشلونة لخوض كأس جوان جامبر أمام الفريق الكتالوني، حيث يأمل أن يودع جماهير كامب نو، بعدما أنهى ألفيس مغامرته الثانية بقميص البارسا في يونيو الماضي.

وتتضمن بعثة بوماس المتجهة لبرشلونة 23 لاعبا، من بينهم الأرجنتينيون إدواردو سالفيو، جوستافو ديل بريتي، نيكولاس فريري وخوان دينينو.

ويبحث الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني أندريس ليليني عن إضافة لقب آخر في إسبانيا بعد فوزه في 2004 بلقب كأس سانتياجو برنابيو في مدريد.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

"تير تشيجن، أراوخو، سيرجيو، عثمان ديمبيلي، بيدري، سيرجي روبيرتو، ليفاندوفسكي، رافينيا، إيريك، بالدي، جافي".

إكتسح فريق برشلونة، نظيره بوماس أونام المكسيكي بنصف دستة أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.



سيطر فريق برشلونة على المباراة بشكل كامل على حساب بوماس المكسيكي، حيث كان الأكثر خطورة هجومية طوال أحداث الـ 90 دقيقة.



فاجأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق بوماس المكسيكي، بهدف مبكر لصالح برشلونة في الدقيقة 3 من عمر أحداث الشوط الأول.



وأحرز بيدري الهدف الثاني لفريق برشلونة أمام بوماس المكسيكي، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفريق الكتالوني.



وكثف فريق برشلونة من ضغطه الهجومي على مرمي بوماس، من أجل تعزيز التقدم بهدف ثالث وقتل المباراة.

وسجل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لفريق برشلونة، داخل شباك بوماس اونام المكسيكي.

وبالدقيقة 19، خطف النجم الشاب بيدري الهدف الرابع لصالح فريق برشلونة أمام بوماس اونام المكسيكي.

وفي الشوط الثاني، إستمر برشلونة في الضغط الهجومي على مرمي بوماس اونام المكسيكي، وأحرز إيميريك أوباميانج الهدف الخامس لصالح البلوجرانا.

وفي الدقيقة 84، أحرز النجم الهولندي فرانكي دي يونج الهدف السادس لصالح فريق برشلونة داخل شباك بوماس.

إستمرت النتيجة سجالا بين برشلونة وبوماس اونام المكسيكي، حتي صافرة النهاية بفوز البارسا 6-0، والتتويج بلقب كأس خوان جامبر.

وبهذا، أعلن برشلونة الإسباني بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، إستعداداه للدخول في منافسات الموسم الجديد 2022-2023، والمنافسة على جميع الألقاب المحلية والأوروبية.