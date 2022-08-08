شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موقف عبد القادر وطاهر من المشاركة فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي بالأهلي، برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، فحصاً طبياً للثنائي أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر لاعبى الفريق من أجل تحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن تدريبات الأهلي الفترة الأخيرة، خاصة طاهر الذى يغيب عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة بسبب تلك الإصابة.

وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فيوتشر بالدوري، ويغيب عن الأهلي قرابة الشهر، بينما يشكو أحمد عبد القادر من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي على هامش مران الفريق الأحمر في الوقت الحالي ضمن برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات العضلية التي يشكيان منها.

ويحسم الفحص الطبي الذي سيخضع له الثنائي موقفهما من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية عقب العودة من الإسكندرية بعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية.