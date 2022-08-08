شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع طلائع الجيش مع إيسترن كومبانى باستاد جهاز الرياضة، وسيراميكا مع إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.



مواعيد مباريات الجولة 30 من الدورى الاثنين مواعيد مباريات الجولة 30 من الدورى الاثنين

طلائع الجيش & إيسترن كومبانى..6.30 مساءً باستاد جهاز الرياضة

سيراميكا & إنبى..6.30 مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر

الثلاثاء

غزل المحلة & بيراميدز..6.30 مساءً باستاد غزل المحلة

الزمالك & مصر المقاصة..9 مساءً باستاد القاهرة الدولى

البنك الأهلى & فاركو..9 مساءً باستاد بتروسبورت

الأربعاء

المقاولون العرب & الجونة..6.30 مساءً فى الجبل الاخضر

سموحة & فيوتشر..6.30 مساءً باستاد الاسكندرية

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساءً باستاد برج العرب

الخميس

الإسماعيلى & الاتحاد السكندري..6.30 مساءً باستاد الإسماعيلية





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.