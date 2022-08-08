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الامارات | برشلونة يفوز على بوماس المكسيكي 6-0 في مباراة كأس جوهان جامبر الودية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برشلونة استعداداته القوية للموسم الجديد وحقق فوزا عريضا 6-0 على بوماس أونام المكسيكي اليوم الأحد في مباراة كأس جوهان جامبر الودية.
وجاء اللقاء في ختام المباريات الودية، التي خاضها برشلونة استعدادا للموسم الجديد في إسبانيا حيث يستهل الفريق مسيرته في بمواجهة رايو فاليكانو يوم السبت المقبل.
وحسم برشلونة المباراة بشكل كبير في الشوط الأول عبر رباعية سجلها روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 3 و10 وبدرو جونزاليس لوبيز في الدقيقتين 5 و19.
وفي الشوط الثاني أضاف بيير إيمريك أوباميانج وفرنكي دي يونج الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 49 و84.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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