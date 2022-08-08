شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقيد لاعبيه فى اتحاد كرة السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيد مسئولو فريق كرة السلة بنادى سموحة لاعبى الفريق اليوم باتحاد اللعبة، وفقا لجدول الأندية لتسجيل لاعبيها للموسم الجديد. وأعلن اتحاد كرة السلة موعد تسجيل لاعبى كل فريق بيوم محدد مختلف عن الفريق الآخر، وقام الأهلى بتسجيل لاعبيه أمس الأول، والزمالك أمس، بينما تحدد اليوم لتسجيل لاعبى سموحة، على أن يقوم الاتحاد السكندرى بتسجيل لاعبيه 10 أغسطس، وسبورتنج غدا.

وكان سموحة قد تعاقد مع فراس لحيانى لاعب فريق المنستيرى التونسى لتدعيم صفوف فريق كرة السلة رجال ، بالاضافة إلى كريم الدهشان و محمد البندارى ومحمد يونس، بالإضافة إلى مهند الصباغ.

من ناحية أخرى، تشارك لاعبات فريق كرة السلة بنادى سموحة فى منافسات البطولة العربية لأندية السلة سيدات التى تقام بتونس الشهر المقبل.