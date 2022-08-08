شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للمصرى البورسعيدى دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، دون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد الاتحاد السكندري، استعدادا لمواجهة المصري الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري، ويعمل الجهاز الفنى على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى ينوى الاعتماد عليه، مع تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، لتفاديها فى المرحلة المقبلة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز، على وضع خطة مباراة المصري وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة، بعد دراسة فريق المصري من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة به من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، وأسلوبه في وضعية الدفاع وكذلك في وضعية الهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع خطة المباراة والتعليمات الخاصة بها.

الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم في المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية.