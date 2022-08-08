شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعداداته للأهلى فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادي المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب، استعداداً للمواجهة المرتقبة للفريق البورسعيدى أمام النادي الأهلي فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعادل النادي المصري فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام أمام فريق طلائع الجيش، ليكتفى كل فريق بنقطة من المباراة.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأخضر بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

من جهته، ربط حسام حسن المدير الفني للمصرى حصول اللاعبين على مستحقاتهم بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة بالدوري، وتحسين وضع الفريق بجدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

كما طالب حسام حسن لاعبي الفريق بضرورة مصالحة جماهير الفريق التي لا تتوانى عن مؤازرة اللاعبين في المباريات رغم طول المسافة بين بورسعيد والإسكندرية.