شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات السلة يواجه أنجولا اليوم فى ثالث جولات البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى المنتخب الوطنى لشابات كرة السلة، تحت 18 سنة، اليوم الاثنين، مع المنتخب الأنجولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من جولات البطولة الأفريقية التى تقام بمدغشقر وتستمر حتى 14 أغسطس الجارى.

وخاض المنتخب أولى مبارياته أمام غينيا ثم تنزانيا، حيث يقع فى المجموعة الثانية في البطولة برفقة كل من: أنجولا وتنزانيا وغينيا.

وتضم قائمة المنتخب المصرى كلا من، تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: مصطفى هدهود مدير فني، مصطفى فكري مدرب، علياء محمود مساعد مدرب، مشيرة عبد العليم إداري، أحمد الجويلي إحصاء، فاطمة محمود علاج طبيعي.