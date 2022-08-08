شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه العروبة السعودى وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد أيوب نظيره العروبة السعودي، مساء اليوم الاثنين، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، على أن يخوض الفريق ودية جديدة الخميس المقبل مع أحد الفرق القوية بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق العسكري.

ويحاول الجهاز الفني خوض عدة مباريات ودية متدرجة المستوي للاطمئنان على مدي انسجام اللاعبين لفكره واسلوبه، كما يسعى للتعاقد مع عدد كبير من الصفقات لدعم صفوف النادي للمنافسة بين الكبار.

الحدود خاض مؤخرا وديتين تعادل فى واحدة سلبيا مع فريق الأخدود السعودي، وقدم الحرس فيهال مباراة قوية سيطر خلالها على أغلب فتراتها ونجح لاعبوه فى خلق عدة فرص كانت كفيلة بحسم اللقاء، وجاءت التجربة مفيدة خاصة أنها كانت أمام فريق قوى من الناحية البدنية والفنية، وخاض الحرس اللقاء بمجموعة كبيرة من اللاعبين للوقوف على مستواهم النهائي.

الودية الأخرى كانت أمام سيمبا التنزاني وفاز بهدفين بدون مقابل في واحده من أفضل تجاربه الودية من الناحية التكتيكية والخططية.