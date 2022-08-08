رسميًا.. عماد النحاس يرحل عن الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رحيل المدرب عماد النحاس وجهازه الفني.

وجاء هذا البيان في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد خسارة فريق الكرة بثلاثة أهداف بدون مقابل على يد الأهلي في إطار الجولة الـ29 بمسابقة دوري We المصري.

وتولى عماد النحاس قيادة الاتحاد السكندري منتصف الموسم الحالي بعد رحيل حسام حسن.

وجاء بيان نادي الاتحاد السكندري كالتالي:

تقدم عماد النحاس باعتذار عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري وكذلك جهازه المعاون عقب مباراة اليوم التي انتهت لصالح الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل ووافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون.

ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المباراة القادمة ضد الإسماعيلي والمقرر لها الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال الـ24 ساعة القادمة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر في جدول دوري We المصري برصيد 33 نقطة.