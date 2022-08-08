شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهى استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى ويتوجه إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف نونو ألميدا على دراسة مباريات البنك الأهلى، وأحدثها مباراته الأخيرة مع مصر المقاصة التى فاز بها بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالدوري بحثاً عن انتصار جديد يعدل مسار فاركو بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة.

وتعادل فاركو مع الأهلى والإسماعيلى سلبياً فى المباراتين الأخيرتين بالدوري الممتاز، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.