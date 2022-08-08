شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التي أقيمت مساء الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام المصرى البورسعيدىويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





غيابات الأهلى أمام المصرى البورسعيدىالأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .





نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمصرى البورسعيدىانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمصرى البورسعيدى بفوز المصرى بهدف دون رد سجله هيثم العيونى في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة باستاد برج العرب بالإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمصرى البورسعيدىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.