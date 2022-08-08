الأحمر يقترب من بيراميدز.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الجونة 4-1، وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفٍ وحيد.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

1- الزمالك - المركز الأول - 69 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 62 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 59 نقطة. (له مباراة مؤجلة)

4- فيوتشر- المركز الرابع - 48 نقطة.

5- طلائع الجيش- المركز الخامس - 45 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس –41 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 37 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوبرا- المركز العاشر - 34 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر – 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- الاتحاد السكندري - المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.