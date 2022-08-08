شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تختتم استعداداتها قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم البعثة المصرية لناشئى الاسكواش، اليوم الاثنين، استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر انطلاقها غداً الثلاثاء 9 أغسطس، بمدينة نانسي الفرنسية.

وتعود بطولة العالم لناشئى الاسكواش، للمرة الأولى، منذ انتشار وباء كورونا، حيث تم إلغاء البطولة فى آخر موسمين بسبب الإجراءات الاحترازية وصعوبة التنقل بين الدول.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر أغسطس الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثالث على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على تواجده فى التصنيف الثالث بعد تتويجه مؤخراً ببطولتي الجونة الدولية والعظماء الثمانية، وفى المركز الرابع حل البيروفي دييجو إلياس.

وتراجع محمد الشوربجي لاعب إنجلترا للمركز الخامس ليخرج من قائمة التوب 3 لأول مرة منذ 8 سنوات، ويأتي خروج الشوربجي من قائمة التوب 3 بعد إعلانه عن تحول انتمائه للعب باسم إنجلترا بدلاً من مصر فى بطولات الاسكواش، حيث خسر بعدها لقب بطولة موريشيوس أمام البيروفي دييجو إلياس، قبل أن يودع بطولة العظماء الثمانية من الدور نصف النهائي.