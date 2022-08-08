شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقبل اعتذار عماد النحاس عن الاستمرار فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عماد النحاس باعتذار عن الاستمرار فى مهام عمله كمدير فنى لنادى الاتحاد السكندرى، وكذلك جهازه المعاون، عقب مباراة الأمس التى انتهت لصالح نادي الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ووافق مجلس إدارة النادى على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون، ومجلس إدارة النادى في حالة اعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذى سيقود الفريق في المباراة القادمة أمام النادى الاسماعيلى و المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 باستاد الإسماعيلية، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وفاز فريق الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري. بهذه النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر، ليستعيد الأهلي نغمة الانتصارات في الظهور الأول للاعبين الناشئين بعد قرار مجلس الإدارة استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابات.