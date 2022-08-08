شكرا لقرائتكم خبر عن والد مهاجم الأهلي الشاب: تم تجهيزهم للفريق الأول في 3 أسابيع فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد غريب، لاعب الأهلي السابق، والد ناشئ الأهلي أحمد سيد غريب، صاحب الهدفين، في مباراة الاتحاد السكندري، أن كل شباب الأهلي عائدون من إجازة 3 شهور وتم تجهيزهم في 3 أسابيع فقط".

وأضاف غريب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة “أون تايم سبورت2”: "شباب الأهلي خاضوا تدريبان فقط مع الفريق الأول قبل المشاركة أمام الاتحاد السكندري".

وواصل والد ناشئ الأهلي: "أحمد سيد غريب ابن الأهلي ومتواجد في النادي منذ عمر الـ6 سنوات، ورسالتي له كلنا أبناء النادي الأهلي وهنموت نفسنا علشان الكيان، ويفضل البقاء في الأهلي رغم امتلاكه 4 عروض من الدوري".

أحمد سيد غريب هو نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق ويعمل مدربًا في قطاع الناشئين، أحمد مواليد 2002 وبالغ من العمر 19 عامًا.

صعد غريب للتدريب مع الفريق الأول للنادي الأهلي ويلعب مهاجم صريح، ويجيد اللعب على الجناحين.