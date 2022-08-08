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انطلاق بطولة الجيزة لكرة السلة 3x3 الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - حدد اللواء يحيى زكريا، رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة، موعد انطلاق بطولة المنطقة لمنافسات 3x3، والمقرر أن تقام فى الفترة من 9  إلى 11 أغسطس الجارى، على أن تقام المنافسات بنادى الصيد فرع أكتوبر.

ومن المقررأن يشارك فى البطولة مختلف الفئات العمرية سواء الدرجة الأولى رجال وسيدات ومراحل الناشئين والناشئات تحت 18 ، 16 ،  14 ، و 13 ، 11 سنة .

وأكد يحيى زكريا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البطولة سيتم من خلالها اختيار منتخبات المنطقة للدرجة الأولى رجال وسيدات للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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