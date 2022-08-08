شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجيزة لكرة السلة 3x3 الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اللواء يحيى زكريا، رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة، موعد انطلاق بطولة المنطقة لمنافسات 3x3، والمقرر أن تقام فى الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى، على أن تقام المنافسات بنادى الصيد فرع أكتوبر.

ومن المقررأن يشارك فى البطولة مختلف الفئات العمرية سواء الدرجة الأولى رجال وسيدات ومراحل الناشئين والناشئات تحت 18 ، 16 ، 14 ، و 13 ، 11 سنة .

وأكد يحيى زكريا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البطولة سيتم من خلالها اختيار منتخبات المنطقة للدرجة الأولى رجال وسيدات للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة.