شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتي اليوم الإثنين في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيراميكا × انبي

محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول، ومحمد السيد مساعد ثان، ومحمد كابو حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو مساعد.

طلائع الجيش × إيسترن كومباني

السيد منير حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد لطفي مساعد أول، ومحمد عبد العظيم مساعد ثان، وأحمد ناصر حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.