شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعود لقائمة سيراميكا أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

وعاد صالح جمعة لقائمة سيراميكا أمام الفريق البترولى بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

وضمت القائمة 23 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي - مصطفى بهاء - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمود نبيل - مصطفى ميسي - صالح جمعة - إيفانز منساه - كوامي بونسو.

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي

يغيب عن صفوف سيراميكا الحارسان محمد كوكو للإصابة وحمزة معوض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي.

طالب أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، لاعبي فريقه بضرورة تحسين النتائج في المباريات المقبلة.

وقال سامي، خلال حديثه مع لاعبي سيراميكا قبل مران أمس الأحد، إن الفريق كان من المفترض أن يحقق نتائج أفضل، غير أن غياب التوفيق في مباريات قوية حال دون التقدم في جدول ترتيب الدوري.

ووجه سامي الشكر إلى الإدارة التي تحرص دائما على دعم الفريق ومساندته، مطالبًا اللاعبين بخوض المباريات المقبلة بروح قتالية وإظهار الوجه الحقيقي لفريق سيراميكا، واستثمار الدعم الكبير وغير المحدود الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي.

يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 34 نقطة بينما يحتل إنبي المركز التاسع بنفس الرصيد.