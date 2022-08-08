شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب لاعبى سيراميكا بالفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، لاعبي فريقه بضرورة تحسين النتائج في المباريات المقبلة.

وقال سامي، خلال حديثه مع لاعبي سيراميكا قبل مران أمس الأحد، إن الفريق كان من المفترض أن يحقق نتائج أفضل، غير أن غياب التوفيق في مباريات قوية حال دون التقدم في جدول ترتيب الدوري.

ووجه سامي الشكر إلى الإدارة التي تحرص دائما على دعم الفريق ومساندته، مطالبًا اللاعبين بخوض المباريات المقبلة بروح قتالية وإظهار الوجه الحقيقي لفريق سيراميكا، واستثمار الدعم الكبير وغير المحدود الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي.

ويستعد فريق سيراميكا لخوض مباراة إنبي غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة رقم 30 من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، وبينما يحل إنبي تاسعا بنفس رصيد النقاط.