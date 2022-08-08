شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: شباب الأهلي استغلوا الفرصة ولاعبو الاتحاد ساعدوهم بمستواهم المتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي استحق الفوز على الاتحاد بفضل حيويته شبابه، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصري.

وقال أحمد حسن، في تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: "إن الفرصة التي أتيحت لشباب الأهلي لا تتكرر كثيرا، واللاعبون استغلوها بشكل رائع وأثبتوا إنهم يستحقوا المشاركة مع الفريق خاصة في ظل معاناة الفريق من إجهاد وإصابات، واستطاعوا تقديم أنفسهم بشكل رائع".

وأضاف الصقر: إن الاتحاد ساعد لاعبى الأهلي على التألق بعد المستوى السيئ الذي قدموه، وكان لديهم الفرصة للخروج من كبوتهم إلا أنهم لم يقدموا أي شيء خلال اللقاء.

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر، ليستعيد الأهلي نغمة الانتصارات في الظهور الأول للاعبين الناشئين بعد قرار مجلس الإدارة استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابات.