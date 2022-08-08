قرار جديد من مرتضى حول عقوبة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه تراجع عن العقوبة التي فُرضت على اللاعب إمام عاشور.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلنت عقب مباراة الجونة، فرض عقوبة مادية على اللاعب إمام عاشور بحرمانه من مكافأة الفوز بجانب غرامة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه بسبب احتفاله مع الجماهير. (طالع التفاصيل)

وأضاف مرتضى منصور عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"إمام عاشور يحتفل بطريقة (تخلع القلوب)".

وواصل :"مستوى إمام عاشور الحالي هو الحقيقي، أنا أتعامل مع جميع اللاعبين ليس كرئيس نادٍ وإنما كأب".

وأكمل :"إمام عاشور اعتذر للجماهير قبل أن يعتذر لي وللإدارة، وتراجعنا عن العقوبة وتقبلنا اعتذارك".

وتأتي هذه التصريحات خلال جسلة مرتضى منصور مع اللاعبين بجانب تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

ووجه مرتضى منصور رسالة لأمير مرتضى، قائلاً :"أي مكافآت يتم صرفها فورًا للاعبين وأيضًا المستحقات".

وعاد مرتضى ليوجه رسالة للاعبين :"مباراة مصر المقاصة ليست سهلة، كان من الممكن أن يحققوا الفوز على الأهلي".

واستطاع فريق الزمالك أن يحقق فوزًا على الجونة مساء الجمعة الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ29 بمسابقة دوري We المصري.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة مصر المقاصة، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الـ30 بمسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة دوري We المصري برصيد 69 نقطة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.