ملف الخليج 365.. فوز الأهلي.. وهزيمة المنتخب.. وتألق هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد أمس الأحد العديد من الأخبار الهامة على مدار اليوم لعل أبرزها، فوز الأهلي على الاتحاد السكندري، وخسارة المنتخب المصري لقب بطولة العرب للشباب، وإعلان كاف الفرق المشاركة في دوري الأبطال، وهالاند يقود السيتي.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كاتالي:

"السر في الشباب".. الأهلي يهزم الاتحاد بثلاثية ويعود للانتصارات بالدوري

مصدر لمصراوي: ريو أفي البرتغالي يقدم عرضاً لرأفت خليل لاعب الأهلي الشاب

مصر تفشل في التتويج بأول لقب في تاريخها وتخسر نهائي كأس العرب للشباب من السعودية

"استثناء للأهلي وبيراميدز".. كاف يعتمد رباعي مصر في الأبطال والكونفدرالية

"الزمالك طرف".. البنك الأهلي يكشف لمصراوي عن موقفه في التعاقد مع سيسه

كاف يعلن تعديل موعد قرعتي الأبطال والكونفدرالية

هالاند يقود السيتي لحملة الدفاع عن لقب بريميرليج بالفوز على وست هام