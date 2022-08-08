أول رد فعل من مدرب منتخب مصر للشباب بعد الهزيمة أمام السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أن لاعبي المنتخب الوطني للشباب متأثر بعد هزيمته أمام السعودية، مشيراً إلى روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لمنتخب مصر، يتابع الفريق بأكمله.

وخسر منتخب مصر للشباب في نهائي كأس العرب أمام السعودية، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-3).

وقال جابر في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "كنا مسيطرين في الشوط الأول أمام منتخب السعودية، وكان لدينا فرص للتسجيل، على الرغم من أننا لعبنا مباراتين قويتين على المستوى البدني، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "كنا نطمح للحصول على المركز الأول وتحقيق البطولة، ومتأثرين بعد لعب هذه المباريات النهائية أمام المغرب والجزائر والسعودية، وعدم تحقيق البطولة".

وتابع: "تحدثت مع فيتوريا مدرب منتخب مصر، ويتابع الفريق بأكمله، ولا يوجد اسم بعينه، وهو سعيد بأداء الفريق واللاعبين، وكان لديه أمل في تحقيقنا للبطولة".

وأكمل: "يجب أن يحصل لاعبو منتخب الشباب على الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول في أنديتهم، وأشكر كل اللاعبين وهم عملوا اللي عليهم، وهناك أكثر من لاعب مميز وليس صلاح باشا فقط".

واختتم مدرب منتخب مصر للشباب: "سنخوض مباريات في التوقف الدولي القادم في شهر سبتمبر أمام منتخبات إفريقية".