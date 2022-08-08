خاص.. تعرف على سبب مشاركة الزمالك في تمهيدي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي عن سبب اشتراك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ64 التمهيدي، رغم تساويه في التصنيف مع مازيمبي الذي سيشارك في من دور الـ32.

وكشف كاف في بيان له اليوم الأحد، أنه تم إعفاء الأهلي والترجي والوداد والرجاء ومازيمبي وصن داونز، من المشاركة في دور الـ64 التمهيدي نظرا لتصنيفهم الإفريقي.

وأكد مصدر في كاف خلال تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه تم إشراك الزمالك في دور 64 ومازيمبي في دور 32 رغم تساويهم في التصنيف؛ بسبب نتائج مازيمبي أخر عام، كما أن التوزيع الجغرافي يلعب دور هام، بعد وجود خمس فرق من الست الأوائل من دول شمال إفريقيا.

وأضاف المصدر: "إذا اعترض الزمالك على مشاركته في دور 64، سيتم الرد عليه بأنها اختيارات واختصاصات لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الإفريقي، ولا يحق للزمالك الاعتراض عليها".

الجدير بالذكر أنه تم استثناء فريقي الأهلي وبيراميدز من خوض دور الـ64 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ليشاركا في دور الـ32.

بينما يخوض فريقا الزمالك وفيوتشر في دور الـ64 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.