سواريش: نقاتل على الفوز في كل مباراة رغم الضغط الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي على فوز فريقه على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لاشىء بالجولة 29، من عمر الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب برج العرب.

وقال سواريش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"لدينا العديد من الإصابات وأوجه التحية لفريق الاتحاد السكندري وملعب المباراة ملعب رائع خصوصا مع رش أرضية الملعب"

وأضاف: "الاختلاف اليوم هو أننا سجلنا هدف في أول اللقاء مع الثبات الدفاعي للمباراة الخامسة على التوالي وهذا هو الأهم"

وأكمل: "نحن على علم أنه هناك مباراة أخرى بعد ثلاث أيام ونضع ذلك أمامنا، ونقاتل من أجل الفوز في كل مباراة وأشكر الجماهير على استمرار دعم الفريق حتى لقاء اليوم فهم قوة كبيرة لنا"

وأردف: "أنا جئت هنا للفوز بالألقاب، ولكن هذا الموسم هناك صعوبة في الفوز بالدوري ولابد من إعادة النظر فيما قمنا به خلال الفترة الماضية"