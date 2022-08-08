مصدر لمصراوي: ريو أفي البرتغالي يقدم عرضاً لرأفت خليل لاعب الأهلي الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة الفريق تلقت عرضاً من ريو أفي البرتغالي لاستعارة رأفت خليل الظهير الأيسر لفريق الشباب مواليد 2003 تمهيداً للتعاقد معه.

وقدم رأفت خليل مستوي رائع في بطولة كأس العرب للشباب التي خسرها الفراعنة بضربات الجزاء أمام نظيره السعودي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "العرض كان ودياً ولم يكن جدياً حتي الآن".

وأضاف: "هناك اهتمام خاص بقطاع الناشئين في الأهلي سواء من قبل محمود الخطيب رئيس النادي أو شركة الكرة الآن، هناك لاعبين جيدين وانظروا للفريق الأول وتصعيد لاعبين به بجانب المعارين في الدوري المحلي والأوروبي".

وأوضح: "رأفت خليل سوف ينتظم في تدريبات الفريق الأول عقب مواجهة المصري البورسعيدي بعد عودته من المملكة العربية السعودية حيث كان ضمن القوام الرئيسي لمنتخب مصر للشباب".

واختتم: "إذا أتي عرض رسمي وجاد سوف ندرسة بما يحقق مصلحة النادي واللاعب لتحقيق أقصي إستفادة ولكن بعد الحصول علي موافقة الجهاز الفني أيضاً".