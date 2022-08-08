الامارات | أروابارينا: تغيير عقلية لاعبي المنتخب يجعلنا نصنع التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عن رضاه على ما أنجزه منذ توليه قيادة «الأبيض» منتصف فبراير الماضي، خلفاً للمدرب السابق الهولندي مارفيك، مشيراً إلى أنه يعمل على إحداث تغيير في عقلية اللاعبين للتخلي عن بعض العادات السلبية، وإعدادهم بشكل جيد من أجل تحقيق الألقاب خلال الاستحقاقات القادمة، وأنه يريد صناعة التاريخ معهم. وقال إنه بدأ في تعلم اللغة الإنجليزية حتى يكون قادراً على التكيف والتفاهم أكثر مع اللاعبين.وقال أروابارينا في مقابلة مع إذاعة (دي سبورت) الأرجنتينية قبل يومين: «أريد تغيير عقلية اللاعبين، فالجانب الجسدي تحسن كثيراً لديهم، وهنالك بعض النقاط التكتيكية التي يجب العمل على تحسينها أيضاً». وأوضح: «الحالة البدنية الجيدة ظهرت بوضوح خلال مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم».

وكان مدرب المنتخب أكد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أنه يهدف إلى المنافسة على الألقاب مع المنتخب، مشدداً على أن ذلك لن يتحقق عن طريق الكلام فقط، ولكن من خلال العمل الجاد واتباع اللاعبين نظاماً غذائياً صحياً، والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية التي تؤثر في مردودهم وجاهزيتهم البدنية.

وأكد أروابارينا، الذي يعرف كرة القدم الإماراتية منذ سنوات حين تولى تدريب الوصل في صيف 2016، أهمية الاقتراب أكثر من اللاعبين وذلك من خلال تعلم لغة وسيطة يستطيع مخاطبتهم بها مباشرة، وقال: «لدي مترجم في الوقت الحالي ولكنني أتعلم اللغة الإنجليزية. التواصل المباشر مع اللاعبين يجعل الانسجام وفهمهم لتعليماتي أسهل بكل تأكيد».

وخلال العام المقبل سيكون لدى المنتخب استحقاقات من العيار الثقيل في مقدمتها نهائيات كأس آسيا، إلى جانب كأس الخليج وكأس غرب آسيا، وليس أمام المدرب خيار سوى الفوز بهذه الألقاب لتجنب مصير المدربين الذين سبقوه، إذ يبحث «الأبيض» عن العودة إلى منصات التتويج التي غاب عنها لسنوات.

وأشار المدرب الأرجنتيني الذي قاد الوصل وشباب الأهلي سابقاً، إلى نيته تحقيق حلم كرة القدم الإماراتية بالفوز بالألقاب في الاستحقاقات القادمة، وأنه سيسعى لتطوير أداء اللاعبين، وقال: «لدينا فكرة تتعلق بتحقيق الأهداف المستقبلية ومساعدة هذا الجيل من اللاعبين على إحراز هذا التقدم، العام المقبل لدينا عدد من البطولات التي سنشارك فيها، نريد أن نكتسب الخبرة الكافية حتى نتوّج أبطالاً».

وتعليقاً على خروج المنتخب تحت قيادته من الملحق الآسيوي أمام أستراليا في يونيو الماضي، أظهر رودولفو خيبة أمله في عدم التأهل للمونديال، وقال: «كان هدفاً واضحاً بالنسبة لنا أن تعود الكرة الإماراتية للمونديال لأن ذلك لم يتحقق منذ فترة طويلة، عملنا بشكل جيد في تلك الفترة وكان هناك كثير من الاجتهاد من اللاعبين والدعم لتحقيق تلك التطلعات».

ولدى المدرب خطة واضحة ومدروسة من أجل تجهيز «الأبيض» قبل تدشين مشواره في البطولات الثلاث العام المقبل، إذ سيبدأ المنتخب معسكراً خارجياً في النمسا من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان، في حين سينتظم في معسكر ثانٍ بأبوظبي خلال نوفمبر المقبل، تتخلله أيضاً وديتان أمام الأرجنتين وكازاخستان في 16 و20 من الشهر نفسه.

وحول المواجهة الودية التي سيخوضها في مواجهة المنتخب الأرجنتيني قبل أن يطير الأخير إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم، قال أروابارينا: «علينا الاستفادة من هذه الفرصة بكل تأكيد». وبدأ المدرب الأرجنتيني جولة على معسكرات أندية دوري أدنوك للمحترفين المقامة حالياً في أوروبا، وذلك بغرض الوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين، والالتقاء مع الأجهزة الفنية للأندية لزيادة الترابط وتبادل الحديث في ما بينهم حول وضعية الدوليين.

ورداً على سؤال حول مستقبله المهني كمدرب وخططه للسنوات المقبلة، قال: «أهدافي تتعلق بكيفية محاولة صنع التاريخ مع هذه المجموعة من اللاعبين، ومن ثم الحصول على فرصة في المستقبل للتدريب في أوروبا، بالنسبة لي لا أعرف ما الذي يخبئه المستقبل لي، ما هو واضح أنني أريد الاستمرار في تطوير نفسي كمدرب وأن أتحسن في هذا الأمر، وفي تقديري لدي الكثير من الوقت قبل التقاعد».

وأشار أروابارينا إلى أن عائلته الصغيرة تعيش في إسبانيا، وأن فكرة العودة إلى الأرجنتين حالياً مستبعدة، وقال: «لدي أهداف واضحة على الأقل على المديين القصير والمتوسط، عائلتي تعيش في إسبانيا، ولدي طفلان صغيران، ولا أودّ أن يحدث الكثير من التغيير في حياتهم حتى لا تتعقد، أعتقد أن العودة للتدريب في الأرجنتين مستبعدة في الوقت الحالي على الأقل حتى يبلغ ابني الأصغر سن الرشد».

مدرب المنتخب يقوم بجولة على معسكرات الأندية الخارجية للوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين.

خلال العام المقبل سيكون لدى المنتخب استحقاقات من العيار الثقيل، في مقدمتها نهائيات كأس آسيا، إلى جانب كأس الخليج وكأس غرب آسيا.