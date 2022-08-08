الامارات | الوقت بدل الضائع يفسد فرحة الشارقة بالفوز على «دنيبور» الأوكراني

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت بدل الضائع يفسد فرحة الشارقة بالفوز على «دنيبور» الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق الشارقة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أول من أمس، أمام فريق «دنيبور» الأوكراني، في مباراة ودية أقيمت ضمن معسكر «الملك» الذي يقيمه في النمسا.
وكان الشارقة المبادر بالتسجيل في الدقيقة 63 من عمر المباراة بهدف حمل توقيع البرازيلي بيرنارد دوراتي، قبل أن ينجح الفريق الأوكراني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من إدراك التعادل.
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