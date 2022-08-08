الامارات | الجزيرة يتعاقد رسمياً مع الروماني تاناسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة رسمياً، أمس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التعاقد مع النجم الروماني واللاعب السابق لفريق ستيوا بوخاريست الروماني، فلورين تاناسي، بعقد لسنتين. ويعتبر اللاعب من النجوم البارزين ولديه خبرة كبيرة، ويبلغ من العمر 27 سنة. ويعد من أبرز الصفقات الجديدة في صفوف الجزيرة، الذي تعاقد أيضاً قبل أيام مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك سابقاً، رغم أن الجزيرة لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي بعد.

في جانب آخر يلتقي الجزيرة والوصل في الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، في تجربة ودية تعد المحطة الأهم والأقوى في سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريقان ضمن معسكرهما الخارجي في «هولندا» استعداداً لدوري «أدنوك» للمحترفين، ونظراً لقوة الأسماء التي تضمها قائمة الفريقين، خصوصاً بعد التعاقدات الجديدة. وتمثل «ودية هولندا» فرصة سانحة لمدربي الفريقين مارسيل كايز في الجزيرة، والوافد الجديد الأرجنتيني بيتزي مع الوصل، للوقوف على مدى انسجام عناصر فريقيهما، خصوصاً مع اكتمال التعاقدات مع المحترفين الأجانب، حيث أغلق الجزيرة ملف المحترفين الخمسة الأجانب الذي يضم أيضاً المدافع الصربي ميلوس كوزانوفيتش، ولاعب خط الوسط الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والمالي عبدالله ديابي.

ويدخل الوصل مباراته بعد أن طمأن جمهوره على جاهزية نجمه الجديد عمر عبدالرحمن، بعد أن سجل «عموري» أول من أمس، الهدف الأول من فوز الوصل على التعاون السعودي بهدفين لهدف، في التجربة الودية الثالثة للوصل في معسكره الهولندي.

ولم يخسر الوصل في مبارياته الودية حتى الآن، بينما فاز الجزيرة في مباراة وخسر أخرى.

«ودية هولندا» اختبار مهم للجزيرة والوصل اليوم.