الامارات | «إيلاف» و«تيما» في صراع على لقب ليوا بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، عصر اليوم، حيث يقام سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «ليوا انترناشونال ستيكس» للفئة الأولى، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو. ويتجدد الصراع بين «تيما» الفائزة بسباق الفئة الأولى، التي تفوقت بفارق أنف عن رفيقة اسطبلها «إيلاف»، وهما لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف توماس دوميللو. ويقود «تيما» الفارس أورتيز، فيما يقود «إيلاف» الفارس كراستوس. وتنافس على اللقب «غرة الزمان» للنجيفي ريسنج، وهي فائزة بسباقي الفئة الثانية والثالثة، وحلت رابعة عن «ليدي برنسيس» و«تيما» و«إيلاف» في الفئة الأولى.

وفي الحفل نفسه، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري اركا، لمسافة 1600 متر وجائزته 16 ألف درهم، ثمانية خيول في سن أربع سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «غالية» العائدة لياس لإدارة السباقات، بإشراف شارل جوردين، وقيادة أنتوني كراستوس، وهي غير مهزومة في سباقين في الشارقة وأبوظبي. ويمثل خيول ياس أيضاً «سكينة»، بإشراف تومس دوميللو، وقيادة أورتيز.