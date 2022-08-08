الامارات | دبا يواجه كاظمة الكويتي ودياً في معسكر صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق دبا الفجيرة مباراة ودية مهمة اليوم أمام فريق كاظمة الكويتي، وذلك ضمن معسكره الخارجي المقام في صربيا. ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوقوف على مستويات اللاعبين، واختبار أكبر عدد منهم. وكان دبا قد حقق انتصاره الثاني في اللقاءات الودية قبل أيام، عندما تمكن من الفوز على فريق سلوبودا أوزيتسه الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدف. وظهرت المباراة بمستوى فني جيد وسجل أهداف النواخذة كل من اللاعب المونتينيغري ألكسندر والهولندي جري ومحمد خلفان وحسين عبدالله.

وسبق لدبا الفجيرة في مباراة أخرى أن فاز بثلاثية نظيفة على فريق يدينستفو. يذكر أن دبا الفجيرة صعد للعب في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي تزامناً مع صعود فريق البطائح الذي حل ثانياً.