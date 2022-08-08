الامارات | انطلاق اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة الصالات بمشاركة 30 حكماً ضمن الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق 21 الجاري بإقامة منافسات كأس الاتحاد. وقال عضو لجنة كرة قدم الصالات، المدير الفني للحكام عبدالله الشحي، في تصريح صحافي: «الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وحكام كرة الصالات، وتعقد في مركز شباب عجمان من 16 إلى 20 الجاري تحت اشراف الخبير الدولي الاسباني بيدرو جالان مسؤول حكام كرة الصالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف إطلاع الحكام والمقيمين على آخر التحديثات التي طرأت على قوانين اللعبة».