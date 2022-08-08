أخضر الشباب يتغلب على الفراعنة ويتوج بكأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ الأخضر السعودي على لقبه في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، بعد أن تغلب على شقيقه المصري في النهائي بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) ، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

سجل للأخضر عبدالعزيز العليوة في الدقيقة 45، بينما سجل للمنتخب المصري صلاح الدين باشا في الدقيقة 49.

بدأ المنتخبان المباراة بحذر كبير، ولم يتمكن أي من المنتخبين من السيطرة على وسط الملعب، وغابت الهجمات عن أول ربع ساعة من الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 22 أول تهديد حقيقي في المباراة، وكانت لصالح المنتخب السعودي، الذي حصل على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المنتخب المصري، وسدد مصعب الجوير كرة قوية اعتلت العارضة بقليل.

وتمكن المنتخب السعودي من إنهاء الشوط الأول لمصلحته، بعدما استغل عبدالعزيز العليوة، سوء تغطية الدفاع المصري، وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت على يسار أحمد السيد.

ومع بداية الشوط الثاني نجح صلاح الدين باشا في تعديل النتيجة للفراعنة، بعد أن سدد كرة زاحفة استقرت في الجهة اليمنى للحارس مرمش.

ومنع المدافع المصري طارق السيد، المنتخب السعودي من تسجيل هدف التقدم، بعد أن أبعد عرضية خطيرة عند الدقيقة 70.

وحاول لاعب الفراعنة ماجد هاني، الاعتماد على الحلول الفردية، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 83 اعترضها محمد الدوسري.

وكاد قائد المنتخب المصري عبدالرحمن رشدان، أن يمنح التقدم لمنتخبه، في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للمنتخب السعودي.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي لم تشهد أي تغيير في نتيجة المباراة، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها الأخضر السعودي بنتيجة (5-4).