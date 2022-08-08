جماهير الراقي تودع الهداف التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت مسيرة المهاجم السوري عمر السومة بشكل موقت مع الأهلي بعد ثماني سنوات من الإبداع في الدوري السعودي للمحترفين.

عاش العقيد مواسم صعبة مؤخرا مع الراقي، وتحديدا منذ عام 2018، إذ تراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ، وانعكس هذا بشكل واضح على أداء المهاجم السوري، خاصة في الموسمين الأخيرين.

السومة شارك الموسم الماضي في هبوط الأهلي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى «دوري يلو»، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

وحملت جماهير الراقي السومة جزءا من المسؤولية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يهبط بها الفريق الجداوي إلى دوري يلو، لتكون نقطة سوداء في تاريخ الجيل الحالي.

السومة شارك الموسم الماضي في 25 مباراة بالدوري المحلي، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ثلاثة.

وسيقضي العقيد الموسم المقبل في العربي القطري بنظام الإعارة، لمدة موسم واحد، بعدما تنازل عن بعض المستحقات المالية للأهلي.

ونشرت الحسابات المهتمة بالشأن الأهلاوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو خلال وداع السومة لزملائه بالراقي، في فندق الفريق بمعسكر تركيا.

وتصدر وسم «شكرا عمر السومة» موقع «تويتر» في المملكة خلال الساعات الماضية، وحمل رسائل الجماهير الأهلاوية للعقيد، تقديرا لما قدمه مع الفريق.

ماذا قدم السومة مع الأهلي؟

