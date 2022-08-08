السعودية تفوز بذهبية كأس العالم لكرة القدم الموحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لكرة القدم الموحدة إنجازا تاريخيا بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة والمقامة بمدينة ديترويت الأمريكية، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروماني بنتيجة 3-1.

وقدم لاعبو الأخضر خلال البطولة مستويات متميزة أكدوا من خلالها جاهزيتهم لهذا المحفل الدولي الذي يضم منتخبات البرازيل، جامايكا، كوريا، المغرب، نيجيريا، باراجواي رومانيا، سنغافورة، أمريكا، وحصدوا من خلالها ذهبية المنافسات بعد أن اجتازوا منافسين مميزين وآخرهم المنتخب الروماني، حيث جاء هذا الفوز تتويجا لهذه المسيرة المميزة خلال منافسات البطولة.



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