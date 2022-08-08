شباب الأهلي يحرجون كبار الاتحاد بثلاثية (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلي المباراة بعدد من الناشئين والعائدين من الإصابات، وفقا لقرار مجلس الإدارة.

وسجل أحمد سيد غريب هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 35، وعزز زياد طارق تقدم الأحمر بالهدف الثاني في الدقيقة 44 من مجهود ذاتي، بعدما رواغ ثنائي الاتحاد وسجل الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتحاد بطريقة بارعة.

وأضاف أحمد سيد غريب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47 من رأسية بارعة على يمين محمد عبد المنصف.

بهذه النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

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