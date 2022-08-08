شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: سأحترم رغبة مسئولي الاتحاد لو طلبوا رحيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن حزنه بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن كرة القدم ليست فنيات فقط، ونفتقد الشخصية في النادي وكذلك شخصية اللاعبين.

قال خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا نقص في كل المراكز، وحاولت أعتذر عن المهمة الأسبوع الماضي، ولكن الوقت كان صعبا مثلما هو صعب حاليا، ولا أدرى من أين جاء اللاعبون بهذا الهدوء، وكان من الممكن حسم الاستمرار في الدوري الممتاز مبكرا بدلا من تصعيب الأمور على أنفسنا".

وأضاف: "من المستحيل أن يكون الأمر فنيا وهناك حالات غريبة، ونحتاج من 5 مباريات 3 نقاط حتى نستطيع الاستمرار في الدوري".

وتابع: "معنا لاعبون لا تقدّر أن خلفها جمهور كبير وأنها في ناد كبير، ولا أحب الحديث عن لاعبينا وسأحاول أن أؤمن مركزي في الدوري وأكسب النقاط التي تضمن لي البقاء".

واستطرد: " لدي كلام كثير لكن لي تحفظات حاليا أن أتحدث عنها ولو النادي له رغبة ان ارحل كل الاحترام والتقدير لهم نحن نبذل أقصى شيء لدينا وعندما هتف لنا الجمهور حاولت اعتذر لهم".

واختتم: "لو موقفي غير صعب في الدوري كنت لعبت بالشباب لكن وضعنا صعب جدا لا يسمح بذلك".