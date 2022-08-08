شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: تحت رقابة جلاتنبرج. تحكيم جيد فى لقاء الاتحاد والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الاتحاد × الأهلى

النتيجة: ثلاثة أهداف نظيفة الأهلى

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

مساعد أول: يوسف البساطى

مساعد ثان: أحمد توفيق

حكم رابع: أحمد ناجى

حكام الـVAR: محمود البنا، شريف عبد الله

فى مباراة متوسطة الصعوبة تحت رقابة ومشاهدة الخبير الأجنبى مارك كلاتنبرج تمكن طاقم التحكيم بالعبور بها بشكل جيد وبأقل أخطاء وكانت هناك ركلة جزاء لم تحتسب ولكن لم تؤثر فى نتيجة المباراة وكانت الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 34 يسجل لاعب الأهلي سيد غريب هدف صحيح والمساعد يشير إلى عدم وجود حالة تسلل نتيجة أن الكرة أقرب إلى خط مرمى الخصوم من اللاعب

الحالة الثانية: فى الدقيقة 42 يدخل لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء الاتحاد ويقوم لاعب الاتحاد بلعب الكرة ثم يقوم بعمل حركة إضافية وهى ركل قدم لاعب الأهلى محمد أشرف، الحكم يشير إلى استمرار اللعب والـVAR كان يجب أن يتدخل باستدعاء الحكم

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 68 يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الاتحاد موروسليڤا للإنذار الثانى نتيجة تعطيل الهجوم الواعد

الأداء البدنى: أداء بدنى جيد واستخدام عناصر اللياقة المختلفة من تحمل عام وتحمل سرعة وسرعة قصوى

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من هشام صلاح وعبد المنصف ومورسليڤا وسعيدو وأحمد عادل وإبراهيم حسن من الاتحاد نتيجة اللعب بتهور والاعتراض كما أنذر لاعبى الأهلى محمد عبد المنعم وبيرسى تاو لتعطيل الهجوم الواعد والاعتراض وقام بطرد لاعب الاتحاد موروسليڤا للانذار الثانى نتيجة تعطيل الهجوم الواعد.

المساعدون: تميز فى الإشارة على حالات التسلل نتيجة التركيز واليقظة والتمركز الجيد.

حكام الـVAR: كان يجب أن يتدخل فى الدقيقة 42 وركلة جزاء غير محتسبة لصالح لاعب الأهلي محمد أشرف