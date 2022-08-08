شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: هناك صعوبة أن نكون بطل الدوري.. وعلينا تصحيح الأخطاء السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على سعادته باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري على حساب الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن قرار اللعب بالناشئين كان به أكثر من دافع وانا موجود هنا من أجل الدفاع عن مصالح الأهلي ولا يعقل أن نلعب مباراة كل 3 أيام، واللاعبين غير قادرة على إخراج مجهودها وهو ما يعرضهم للإصابات.

وقال سواريز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد: "اللاعبون القادمون من الفئات الأخرى بدأوا معنا من 15 يوما وكان علينا ضبط هذه العملية خشية من تعرضهم للاصابات، وأحب أن أحيي لاعبي الخصم لأن ملعبهم رائع وتم رشه بالمياه وكانت المباراة شكلها أفضل من أجل نقل الكرة وساعدتنا على ذلك".

وأضاف: "اختلاف مباراة اليوم عن المباريات السابقة أننا سجلنا في البداية وهو ما منحنا ثقة وساعدنا أن نحرك المباراة في هذا الاتجاه، الفريق ثابت دفاعيا وهذه المباراة الخامسة بدون استقبال أهداف وفي 10 مباريات لم نستقبل سوى هدفين ومهم نستمر هذا الأسلوب".

وتابع: "مهم بالنسبة لنا اجراء الاستشفاء بشكل جيد وخلال 36 يوما لعبنا 12 مباراة، ونحن الأهلي لا بد أن نقاتل في كل المباريات من أجل الفوز وهدفنا في كل المباريات اللعب على الفوز وأشكر جماهير الأهلي لأنهم استمروا في دعم الفريق وظهروا بكثافة وهم أحد عناصر قوة الفريق ولا بد من القتال من أجل الفوز في كل المباريات وتقديم كرة قدم إيجابية ونسعد الجماهير".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا: "أي لاعب يمثل الأهلي لا بد أن يكون في ذهنه اللعب للفوز وجئنا هنا من أجل الفوز ولكن واقعيا هناك صعوبة أن نكون بطل الدوري وعلينا إعادة النظر في الأخطاء ونصححها من أجل التجهيز للموسم المقبل".