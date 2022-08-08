أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها خسارة منتخب الشباب المصرى أمام نظيره السعودى 5 / 3، بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب الذى أقيم بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

السعودية تتوج بكأس العرب للشباب بركلات الترجيح

خسر منتخب الشباب المصرى أمام نظيره السعودى 5 / 3 بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب الذى أقيم بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله. في أول ظهور للناشئين.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم الاتحاد بثلاثية حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أنهى الجهاز الإداري لفريق الأمل بالنادي الإسماعيلي، بقيادة هشام صالح، إجراءات الاتفاق على خوض مباراة ودية جديدة أمام أحد السعودي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

حقق منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 18 سنة فوزه الثالث في بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مدغشقر، بعدما فاز على حساب نظيره الرواندي بنتيجة 75/52.

وصلت البعثة المصرية للاسكواش فرنسا، حيث غادرت البعثة صباح اليوم القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين والناشئات خلال الفترة من 11 حتى 16 أغسطس للفردى فى الفترة من 17 حتى 21 أغسطس للفرق، علماً بأن البطولة ستقام هذه المرة فى مدينة نانسي بفرنسا والتى تبعد عن باريس بحوالى 385 كيلو مترا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على رصد الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه فى مواجهة المقاولون العرب، وأدت للظهور بمستوى ضعيف، رغم الفوز وحصد الثلاث نقاط.

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى الدوري.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع محمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد ثنائي دفاع الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة.

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، ليتولى قيادة المنتخب الأوليمبي المصري. وأنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة عبارة عن القسط الثاني من مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي.