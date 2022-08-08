شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد قدم أداء باهتا أمام الأهلى وسيدخل منطقة الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر، مدرب الاتحاد السكندري السابق، أن زعيم الثغر قدم أداء باهتا أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصري.

وقال محمد عمر في تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس: أن الاتحاد لم يكن موجودا في مباراة الأهلي، والأداء كان باهتا ودفاع الاتحاد سبب مشاكل كتير.

وأضاف محمد عمر: كنت أتوقع عودة ثلاثي الوسط سيضيف للفريق إلا أن كل لاعب في الاتحاد في وادي لوحده ومفيش تجانس خالص وغير قادرين على مجريات المباراة.

وعن هجوم الجماهير على عماد النحاس، قال: كل مباراة يحدث له تعثر تهاجم الجماهير عماد النحاس فأتمني من الإدارة أن تحسم الموضوع، إما برحيله أو الإعلان عن بقائه وبلاش مسكنات.

وحقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر، ليستعيد الأهلي نغمة الانتصارات في الظهور الأول للاعبين الناشئين بعد قرار مجلس الإدارة استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابات.