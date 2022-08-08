7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز فريق الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين..

في أول ظهور للناشئين.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم الاتحاد بثلاثية

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

خسر منتخب الشباب المصرى أمام نظيره السعودى 5 / 3 بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب الذى أقيم بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

يغيب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الـ30 للدورى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير أمام الجونة.

عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق من أجل الاستفسار عن حالة مصابي الفريق بالفريق ومدى استجابتهم للبرنامج التأهيلي الذي يخضعون له حالياً.

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، ليتولى قيادة المنتخب الأوليمبي المصري. وأنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة عبارة عن القسط الثاني من مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي.

خسر منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام نظيره المجر بنتيجة 28/23، فى ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.