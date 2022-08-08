شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 7 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون تشكيل الأهلى من: على لطفى فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمود متولى فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

حرص الجهاز الفنى للأهلى على عقد جلسة مع لاعبى الفريق الأحمر الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول قبل مباراتهم ضد الاتحاد السكندرى مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري، من أجل كسر رهبة اللعب مع ألفريق الأول.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسامى قمصان مدرب الفريق بعقد جلسة مع اللاعبين الصغار لتحفيزهم والشد من أزرهم وتهدئتهم خشية من تأثرهم بالضغوط بسبب اللعب للفريق الأول.

وطالب الجهاز الفنى للأهلى لاعبيه الشباب بضرورة تكرار المستويات القوية التى قدموها من قبل فى بطولة كأس الرابطة، بعدما قدموا مستويات كبيرة رغم عدم تأهل ألفريق الأحمر إلى نصف النهائى ولكنه خرج بمكاسب عديدة من هذه البطولة.

سواريز يستفسر عن موقف 8 لاعبين فى الأهلى.. اعرف السبب