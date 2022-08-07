الفيصل يصل قونية لافتتاح ألعاب التضامن الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولومبية البارلمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى مدينة قونية التركية لحضور افتتاح منافسات دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي (قونية2022) التي تفتتح رسميا الثلاثاء المقبل بمشاركة 54 دولة إسلامية وتستمر حتى الـ18 من أغسطس الحالي. ويرأس الفيصل اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الإسلامي لمناقشة التقرير المالي والإداري للاتحاد، وتجهيزات مدينة قونية لاستضافة الدورة، وتحديد الدولة المستضيفة للدورة المقبلة عام 2025م. ويمثل المملكة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة سيتواجدون في مسابقات، كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية. ويمثل المملكة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة سيتواجدون في مسابقات، كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.

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