شكرا لقرائتكم خبر قانوني: الفيفا يلزم النصر بتعويض أبوجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت إدارة نادي النصر الحارس المصري محمد أبوجبل برد مقدم العقد البالغ 450 ألف دولار، كما هددت أبوجبل باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستعادة المبلغ.

وجاء بيان النصر ردا على بيان محمد أبوجبل الذي هدد فيه برفع العقد الموقع بينه وبين النصر للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح النصر في بيانه أن الطرفين دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8 -2022، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022، في حين لم تكن المعلومات صحيحة، حيث اتضح أنه سيظل مرتبطا بعقد مع الزمالك يمتد حتى 30 - 8- 2022.

وأكدت إدارة النصر أنها أخطرت اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.

كيف يكسب النصر القضية:



من جهته أكد الخبير القانوني أحمد الأمير، أن الطرف الذي سينجح في إثبات صحة ادعائه سيكسب القضية أمام لجان الفيفا، إذ إنه من واقع بيان كل من اللاعب والنادي، فالنصر يدعي أن ما تم توقيعه كان مجرد اتفاقية، بينما يؤكد أبوجبل أنه عقد كامل الأركان.



وكتب الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إذا أثبت النصر أن ما وقعه مع أبوجبل هو مجرد اتفاقية، فسوف يتمكن النصر من استرداد مقدم العقد، مضيفا «إذا أثبت اللاعب أن ما وقعه هو عقد مكتمل الأركان، سوف يكسب اللاعب تعويضا يساوي الفرق بين عقده مع النصر وعقده الحالي».



وعن احتمال توقيع عقوبة المنع من التسجيل على النصر، بسبب تكرار فسخ عقود لاعبين، كتب الأمير «منع التسجيل في مثل هذه الحالات له اشتراطات خاصة، منها تعدد مخالفة إنهاء العقود بسبب غير مشروع لأكثر من 4 لاعبين في آخر موسمين ويكون ذلك بقرار من الفيفا».



وقدم القانوني أحمد الأمير مثالا، وذلك عندما تم منع اتحاد جدة من التسجيل بسبب قضية ترويسي، فذلك بسبب أن الاتحاد أنهى قبلها عقود أكثر من 4 لاعبين بدون سبب مشروع.



أبرز ما تضمنه بيان أبوجبل: