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صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع ليفربول

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه فولهام (2-2) التي جمعتهما السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدف التعادل «للريدز» في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب «كرافين كوتاج - Craven Cottage» بالعاصمة لندن، لينقذه من الهزيمة.

وأصبح أول لاعب عربي يسجل في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن هز شباك فولهام ليضمه إلى قائمة ضحاياه التي تشمل كلا من واتفورد ووست هام يونايتد ونوروتش سيتي (مرتين) وليدز يونايتد.

وهذا الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل أرقام الثلاثي الإنجليزي آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الأولى من المسابقة.

كما أصبح النجم المصري ثالث أكبر هدافي ليفربول في الممتاز برصيد 119 هدفا، متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا، وقلص «الفرعون» المصري الفارق إلى هدف واحد بينه وبين الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، وتفصله 9 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين روبي فاولر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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