صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع ليفربول

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وأحرز محمد صلاح هدف التعادل «للريدز» في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب «كرافين كوتاج - Craven Cottage» بالعاصمة لندن، لينقذه من الهزيمة.وأصبح أول لاعب عربي يسجل في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن هز شباك فولهام ليضمه إلى قائمة ضحاياه التي تشمل كلا من واتفورد ووست هام يونايتد ونوروتش سيتي (مرتين) وليدز يونايتد.
وهذا الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل أرقام الثلاثي الإنجليزي آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الأولى من المسابقة.
كما أصبح النجم المصري ثالث أكبر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 119 هدفا، متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا، وقلص «الفرعون» المصري الفارق إلى هدف واحد بينه وبين الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، وتفصله 9 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين روبي فاولر.
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