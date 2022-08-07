شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور للناشئين.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم الاتحاد بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر، ليستعيد الأهلي نغمة الانتصارات في الظهور الأول للاعبين الناشئين بعد قرار مجلس الإدارة استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابات.

هدد رامي ربيعة مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة الثالثة من رأسية مرت أعلى العارضة بعد استلام عرضية من زياد طارق من ركلة حرة مباشرة، وتحصل الأهلي على ركلة حرة ثانية في الدقيقة الخامسة لعبها زياد طارق داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع زعيم الثغر.

وسدد بواتينج مهاجم الاتحاد السكندري تصويبة على مرمى الأهلي في الدقيقة 12 وأمسك بها علي لطفي فيما أشار حكم الراية بوجود حالة تسلل على مهاجم زعيم الثغر، وصوب محمد فخري تسديدة مباشرة على مرمى الاتحاد في الدقيقة 13 ولكن أمسك بها محمد عبد المنصف.

وصوب أحمد سيد غريب تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الاتحاد ولكن حولها أوسة إلى ركنية، وهدد الأهلي مرمى زعيم الثغر في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة لعبها محمد فخري ووصلت إلى رأس محمود متولي الذي لعبها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد.

فيما شن الأهلي هجمة خطيرة على مرمى الاتحاد في الدقيقة 30 ووصلت إلى غريب من محمد محمود وصوبها بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عبد المنصف.

وسجل أحمد سيد غريب هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 35 من هجمة منظمة بدأت من عند ديانج من وسط الملعب ووصلت إلى كريم فؤاد في الجبهة الذي مررها إلى غريب وأهداها الأخير في المرمى الخالي من عبد المنصف الذي اصطدم مع كريم فؤاد.

وعزز زياد طارق تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 44 من مجهود ذاتي بعدما رواغ ثنائي الاتحاد وسجل الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتحاد بطريقة بارعة على طريقة الراحل دييجو مارادونا، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وأضاف أحمد سيد غريب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47 من رأسية بارعة على يمين محمد عبد المنصف بعد استقبال عرضية رائعة من محمد أشرف من الجبهة اليسرى، ولعبها ببراعة شديدة في شباك زعيم الثغر، وسدد إبراهيم حسن تصويبة قوية في الدقيقة 60 ولكن تصدى لها ببراعة علي لطفي.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات بنزول صلاح محسن وبيرسي تاو ومحمد حمدي ميسي بدلا من أحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد محمود في الدقيقة 65، وتعرض ساليفو مورو لاعب الاتحاد السكندري للطرد في الدقيقة 68 نتيجة الخشونة الزائدة مع محمد حمدي لاعب الأهلي.

وأجرى الأهلي رابع تغييراته في الدقيقة 76 بنزول ميدو نبيل بدلا من اليو ديانج، وصوب إبراهيم حسن تصويبة صاروخية في الدقيقة 81 من على حدود منطقة جزاء الأهلي ولكن أنقذها علي لطفي ببراعة، ودفع الأهلي خامس تغييراته في الدقيقة 83 بنزول محمد هاني بدلا من محمد فخري.

وتحصل الاتحاد السكندري على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90 من على حدود منطقة جزاء الأهلي لعبها أحمد نبيل مانجا على المرمى مباشرة ولكن مرت أعلى عارضة علي لطفي، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهايتها بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء، مصطفى شوبير - حسام حسن - صلاح محسن - بيرسى تاو - ميكسونى - محمد هانى - محمد خليفه - محمد حمدى - ميدو نبيل.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل، وهشام صلاح في خط الدفاع، عيدو سمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، إبراهيم حسن في خط الوسط، أحمد عادل ميسى، بنجامين بواتينج في خط الهجوم.